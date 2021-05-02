Далер Кузяев: конкуренция и дисциплина — главные черты нашего успеха

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на завоевание третьего подряд чемпионства петербургским клубом.

«Эмоции только положительные. Это дорогого стоит — три раза подряд выиграть чемпионат, особенно то, что сейчас нам удалось это сделать на домашнем стадионе. Очень рады.

Счёт матча большой, но «Локомотив» играл хорошо. Первый тайм давался непросто, особенно вначале, когда соперник мог забить. Но слава богу, что реализовали свои моменты.

Считаю, что «Зенит» в этом сезоне сильнее остальных во многих аспектах. Например, конкуренция. Вы можете сами посмотреть, какие у нас ребята сидят на скамейке. Во-вторых, дисциплина, концентрация на поле. Считаю, это главные черты нашего успеха.

Сезон сложный, начали без подготовки. Может быть, поэтому соперники в этот раз ближе. Для интрижки пару раз осечки допустили», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».