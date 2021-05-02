Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула. Фото

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

«Собственной персоной», — написала пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» под фотографией Дзюбы, добавив смеющийся эмодзи.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.



В оставшихся двух турах нынешнего розыгрыша РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с «Уфой» и «Тамбовом».