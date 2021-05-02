Дзюба — о костюме Дэдпула: он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.
«Это Дэдпул. Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить.
Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдём радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
- 2 мая 2021
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