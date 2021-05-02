Дзюба: все гаечки притёрлись. Думаю, пора «Зениту» в Лиге чемпионов себя показать
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о чемпионстве сине-бело-голубых после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«Что будет дальше — посмотрим. Думаю, пора уже в Лиге чемпионов себя показать. Хотелось бы, чтобы костяк сохранили. Не хочется расставаться. Все гаечки притёрлись. Хочется отдохнуть и подготовиться к сборной», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
Напомним, сам Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме героя комиксов вселенной «Марвел» Дэдпула.
Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула. Фото
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