Дзюба: все гаечки притёрлись. Думаю, пора «Зениту» в Лиге чемпионов себя показать

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о чемпионстве сине-бело-голубых после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).

«Что будет дальше — посмотрим. Думаю, пора уже в Лиге чемпионов себя показать. Хотелось бы, чтобы костяк сохранили. Не хочется расставаться. Все гаечки притёрлись. Хочется отдохнуть и подготовиться к сборной», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

Напомним, сам Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме героя комиксов вселенной «Марвел» Дэдпула.