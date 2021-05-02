Червиченко: с этим составом у «Зенита» будут проблемы в Лиге чемпионов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о досрочном завоевании «Зенитом» чемпионства.

«Я ожидал, что «Зенит» может выиграть сегодня, но чтобы вот так и в одну калитку — удивительно. Видно было, что собрались, а особенно Малком. Если бы всегда так играл, то «Зенит» бы стал чемпионом не за два-три тура до конца, а за четыре-пять. Сегодня понятно, за что отдавали деньги. Но, к сожалению, это палка, которая стреляет на один раз из пяти.

Перед Лигой чемпионов нужно скорость добавлять в команду. На уровне «Локомотива» и РПЛ «Зенит» обыгрывает, а выходит в Европу и вот. Понятное дело, что с другими клубами Ловрен и Ракицкий успевают и будут ещё года два-три успевать, а против Лейпцига их обгоняют как стоячих. Нужно ещё на края хотя бы скоростных поставить. Мостовой прибавил, например, а вот Круговой не очень. Сутормин тоже не прибавил, сегодня пожадничал. Есть над чем работать «Зениту». Можно Мухина у «Локомотива» перехватить, Жамалетдинова. Даже у нас в РПЛ можно нахватать ребят, не обязательно иностранцев. С этим составом, который сейчас, опять будут проблемы в ЛЧ. Этот состав не для неё. Также мне кажется, что ещё у «Зенита» всегда проблемная позиция — вратарь.

«Зенит» стал чемпионом заслуженно. Вдолгую они смотрелись лучше остальных. Кажется, что и судейство в их пользу меньше всего обсуждалось. В этом плане у нас «Локомотив» преуспел, «Спартаку» прилетало. А «Зенит» не убивали, но и подарков никто не делал. Даже сегодняшний первый мяч обсуждают сегодня, но как по мне, просто фактура у них разная, у Рыбуса и Дзюбы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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