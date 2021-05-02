Игонин — о шансах «Зенита» в ЛЧ: клуб, стадион, город готовы, по футболистам есть пробел

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал досрочное чемпионство питерской команды в РПЛ.

«РПЛ «Зенит» заслуженно взял. Тем более, после сегодняшнего матча ни у кого не осталось вопросов, обыграть «Локомотив», о котором так много разговоров. Правильно президент сказал: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом». Тут как нельзя кстати попался «Локо», и «Зенит» доказал, что они лучший клуб на данный момент.

Другие клубы стараются создавать конкуренцию, но чемпионство проиграть мог только сам «Зенит». Когда питерцы готовы и мотивированы, соперников у них нет. На дистанции клуб смотрится достаточно сильно. И что самое главное, это не просто команда – клуб! «Зенит» тем и силён, от врачей, пресс-службы, стадиона и так далее до команды – «Зенит» лучший клуб. Тот же «Спартак», у них вечные перемещения, у «Локомотива» тоже, у «Динамо» с тренером проблемы. Команды у них не плохие, но именно клуб должен быть в порядке. «Зенит» это в очередной раз доказал.

Мы можем говорить, что по ходу сезона у «Зенита» были не все адаптированы под Лигу чемпионов, но, чтобы на что-то претендовать, нужны ещё игроки для ЛЧ. Либо они будут выращены внутри, либо будут приобретены. Сейчас все футболисты на уровне Лиги чемпионов, но, будем честны, просто попадание туда уже никого не устраивает. Были времена, когда я играл, это считалось за предел мечтаний. Сейчас «Зенит» прошёл эту стадию, и игроки должны быть не просто уровня ЛЧ, а уровнем ещё выше. Клуб очень конкурентоспособен: руководство, стадион и город, но по футболистам есть пробел», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпоината» Павлом Левковичем.