Азмун — о матче с «Локо»: это топ, не видел такой атмосферы, большое спасибо болельщикам

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021, а также поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе.

«Это топ, вообще не видел такой атмосферы. Большое спасибо болельщикам. Будем надеяться, в следующий раз тоже станем чемпионами. Мы уже дважды были чемпионами, и этот сезон получился тяжёлым, поскольку все проводили анализ. Но мы хорошо работали. Всех поздравляю.

Мой хет-трик в чемпионском матче — это результат хорошей работы всей команды. Все были сосредоточены, у всех была концентрация. Слава богу, что мы выиграли и сейчас трёхкратные чемпионы.

Нам будет очень тяжело в Лиге чемпионов. Мы будем работать очень хорошо. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Азмун в эфире «Матч ТВ».