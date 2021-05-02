Азмун — о матче с «Локо»: это топ, не видел такой атмосферы, большое спасибо болельщикам

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021, а также поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе.
«Это топ, вообще не видел такой атмосферы. Большое спасибо болельщикам. Будем надеяться, в следующий раз тоже станем чемпионами. Мы уже дважды были чемпионами, и этот сезон получился тяжёлым, поскольку все проводили анализ. Но мы хорошо работали. Всех поздравляю.
Мой хет-трик в чемпионском матче — это результат хорошей работы всей команды. Все были сосредоточены, у всех была концентрация. Слава богу, что мы выиграли и сейчас трёхкратные чемпионы.
Нам будет очень тяжело в Лиге чемпионов. Мы будем работать очень хорошо. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Азмун в эфире «Матч ТВ».
- 2 мая 2021
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