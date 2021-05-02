Гарет Бэйл красиво перебросил вратаря и открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «Шеффилд». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 36-й минуте — прострел нападающего Гарри Кейна в штрафную был заблокирован, но мяч отскочил к защитнику «шпор» Сержу Орье, который технично навесил к воротам, выведя Гарета Бэйла один на один. Валлийский нападающий красиво перебросил вышедшего навстречу вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, забив с острого угла.

Видео гола Гарета Бэйла

Это седьмой гол Гарета Бэйла в нынешнем сезоне АПЛ.



«Шпоры» в 33 матчах набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.