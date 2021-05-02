«Локомотив» обратился к болельщикам после разгрома в матче с «Зенитом»

«Локомотив» в «Твиттере» обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Зенитом» (1:6).

«Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные. Билеты на следующую игру с «Динамо» для владельцев подписок появятся в продаже завтра утром», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.