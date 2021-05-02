«Интер» поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Миланский «Интер» в «Твиттере» поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.
Сначала петербургская команда поздравила «нерадзурри» с завоеванием скудетто. Итальянцы ответили: «Зенит» и «Интер» стали чемпионами в один день, вам это понравится! Поздравляем, парни!» Пресс-служба в ответ запостила фото Лучано Спалетти с подписью: «Зенит и «Интер» — Чемпионы! Поздравляем наших итальянских братьев!»
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.
- 2 мая 2021
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