Судьи не удалили футболиста «Шеффилда», наступившего шипами на голову Ло Чельсо. Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 58-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 46-й минуте произошёл неприятный эпизод с участием полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо и его визави Джона Флека. Шотландский футболист «клинков» шипами наступил на голову Ло Чельсо, который уже лежал на газоне. Арбитры смотрели VAR на предмет того, не нужно ли удалить Флека, однако в итоге решили не удалять Джона. Футболист «Шеффилда» избежал даже жёлтой карточки.

Видео момента с участием Джона Флека и Джовани Ло Чельсо

«Шпоры» в 33 матчах набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.