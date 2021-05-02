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Судьи не удалили футболиста «Шеффилда», наступившего шипами на голову Ло Чельсо. Видео

Судьи не удалили футболиста «Шеффилда», наступившего шипами на голову Ло Чельсо. Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 58-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 46-й минуте произошёл неприятный эпизод с участием полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо и его визави Джона Флека. Шотландский футболист «клинков» шипами наступил на голову Ло Чельсо, который уже лежал на газоне. Арбитры смотрели VAR на предмет того, не нужно ли удалить Флека, однако в итоге решили не удалять Джона. Футболист «Шеффилда» избежал даже жёлтой карточки.

Видео момента с участием Джона Флека и Джовани Ло Чельсо

«Шпоры» в 33 матчах набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.

Гарет Бэйл красиво перебросил вратаря и открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «Шеффилд». Видео
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