Данни: верю, что «Зенит» способен выиграть шесть и больше титулов подряд

Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни прокомментировал чемпионство питерской команды.



«Я очень счастлив за «Зенит» и Семака! Надеюсь, они смогут продолжать в таком же духе ещё многие годы. Верю, что клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд. Поздравляю команду и фанатов с очередным титулом. Всех обнимаю», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.