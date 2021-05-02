Малафеев: Семак вписал своё имя золотом в историю «Зенита» и нашего футбола

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о досрочном чемпионстве питерской команды в РПЛ.
«Ещё не так давно мне задавали вопрос, «Зенит» — это новый «ПСЖ? Новый «Ювентус», новая «Бавария», но вот уже сегодня чемпионом Италии стал «Интер, а тот же «Ювентус вообще ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а в чемпионате Франции идёт борьба среди «Монако», «Лиона», «Лилля» и «ПСЖ», там ни разу не доминирует над всеми. Да и в том же чемпионате Германии «Лейпциг» вполне упорно боролся с «Баварией», но стали упускать важные очки в матчах, где по идеи должны были их брать.
Я бы не ставил никакую из команд в ряд очевидных чемпионов, ведь итоговая турнирная таблица зависит от каждой из её участниц. Там, где «Зенит» смог забрать очки, другие не смогли. Из года в год в нашем чемпионате идет вполне упорная борьба, но наступает момент, когда прямой конкурент упускает важную победу, теряет очки. Как бы мне не хотелось, чтобы «Зенит» постоянно становился чемпионом из года в год, я убежден, что в России чемпионом может стать любая команда, команда, которая играет стабильно, которая на 100% выкладывается в каждом матче, которой в конце концов везёт. Каждая из участниц чемпионата России является конкурентом. Абсолютно каждая команда.
Сергей Богданович определённо вписал своё имя золотыми буквами в историю «Зенита», в историю российского футбола в целом», — приводит слова Малафеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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