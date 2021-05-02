«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Гарета Бэйла разгромил «Шеффилд Юнайтед»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.



Счёт был открыт на 36-й минуте — прострел нападающего Гарри Кейна в штрафную был заблокирован, но мяч отскочил к защитнику «шпор» Сержу Орье, который технично навесил к воротам, выведя Гарета Бэйла один на один. Валлийский нападающий красиво перебросил вышедшего навстречу вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, забив с острого угла.

Видео первого гола Гарета Бэйла в матче

На 61-й минуте вингер хозяев Сон Хын Мин вырезал отличную передачу по центру на Гарета Бэйла, который ворвался в штрафную и здорово пробил под перекладину.

Видео второго гола Гарета Бэйла в матче

Ещё через восемь минут валлиец оформил хет-трик — Серж Орье справа от штрафной получил мяч от Сона и покатил на Бэйла, который с линии штрафной ударом в нижний правый угол из-под защитника поразил ворота.

Видео третьего гола Гарета Бэйла в ворота «Шеффилд Юнайтед»

На 77-й минуте вингер «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн покатил мяч на Сон Хын Мина, который обработал его у линии штрафной и великолепно закрутил в правый верхний угол, забив рикошетом от штанги.

Видео гола Сон Хын Мина

«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.