Михаил Кержаков: победа над «Локомотивом» — жирнейшая точка!

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями после победы в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«Чувства самые радужные! Сезон получился непростым: были как позитивные моменты, так и негативные. Но нам хватило эмоций и мастерства, чтобы в третий раз подряд стать чемпионами.
Нет, что вы, чемпионство не приедается. В прошлом году из-за пандемии всё получилось довольно скомкано — перерыв между чемпионатами был всего неделя-две. Чемпионат, Кубок, Суперкубок — и погнали по новой. Наверное, именно из-за этого мы порой теряли очки — не хватало эмоций.
Победить «Локомотив» — это жирнейшая точка! Если бы мне сказали, что будет 6:1 — я бы не поверил. «Локомотив» — великолепная команда, да и тренер доказал, что он очень квалифицированный. Но сегодня так получилось, что всё залетело: голы Дзюбы и Малколма — просто на загляденье», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
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