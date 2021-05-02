Гарет Бэйл оформил первый хет-трик в матчах с европейской командой с 2016 года

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Хет-триком в составе «шпор» отметился нападающий Гарет Бэйл. В последний раз валлийцу удавалось забить три мяча 19 декабря 2018 года – играя за «Реал» против «Касима Антлерс» на клубном чемпионате мира-2018, сообщает ESPN.
Хет-триком в ворота европейской команды валлиец в последний раз отметился 9 января 2016 года – в матче Ла Лиги с «Депортиво».
Как утверждает источник, это второй хет-трик Бэйла в английской Премьер-лиге. До этого от трижды поражал ворота команды АПЛ в 2012 году — в матче с «Астон Виллой».
Видео третьего гола Гарета Бэйла в ворота «Шеффилд Юнайтед»
«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.
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