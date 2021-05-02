В «Спартаке» отреагировали на жалобу на клуб в РФС из-за твитов про «конюшню»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку публикациям в официальном аккаунте красно-белых в «твиттере».

«В последнее время ЦСКА сформировал вокруг себя несколько скандалов в инфополе: клуб выпускал резонансные обращения, не аккредитовал вашего коллегу Панкова на игру. Мы не ожидали, что клуб пойдёт ещё дальше и решит пожаловаться на наши твиты в РФС. Нашей целью не было оскорбить ЦСКА и его болельщиков. Странно, что ЦСКА заявляет о нецензурном переводе фразы из нашего видео. Фраза в видео переводится как «Это провал», это можно проверить во всех словарях и переводчиках – начиная от переводчика кембриджского университета и заканчивая обычным переводчикам от «Google». Важно, что ролик мы не переозвучивали – это прямая цитата из игры, которая не запрещена на территории РФ.



Мы ждём справедливого разбирательства. По записи со словом «конюшня» позиция ЦСКА выглядит ещё более странно: на клубном канале ЦСКА есть программа «по коням», маскот клуба – конь, а в рекламе программы абонементов у наших соперников есть фраза «Кони, вперёд». Сам ЦСКА активно использует образ этого грациозного животного, на что здесь вообще можно обижаться? Мы знаем, что есть недопустимые вещи – любые формы дискриминации, использование нецензурной лексики. А вот остальное всегда можно притянуть, как сделали наши коллеги из ЦСКА. Если бы слова в видео были нецензурными, наверное, в игре для подростков они были бы как-то запиканы.



Что касается реакции ЦСКА на наш твит про «непрофессионализм главного тренера» и «башкирский мёд», то никто в «Спартаке» не понял, о чём речь. Можно обсудить это на комитете по этике, но жаловаться мы не будем – видимо, это была неудачная шутка. Коллеги из ЦСКА мне и моим подчинённым не звонили и не писали. Что ими двигало я не знаю, но в итоге ЦСКА лишний раз привлёк внимание к нашей работе.



Нарушения в своих действиях мы не видим, но, возможно, комитет РФС по этике сможет нам всё пояснить. На мой взгляд нарушения этики не было: «твиттер» и соцсети – это не место, где говорят на языке протокола или доисторических обращений. Болельщики уже давно научились понимать молодёжный язык», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что ЦСКА обратился в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть и дать оценку двум публикациям в официальном аккаунте «Спартака» в «Твиттере»: видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА, и запись «Привет, конюшня, как дела?»

Фото: «Чемпионат»