«Барселона» обыграла «Валенсию» благодаря дублю Месси. Черышев остался в запасе

В матче 34-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хосе Санчес Мартинес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.
Первый тайм прошёл без голов, зато во второй половине встречи их было забито пять. На 50-й минуте счёт открыл защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста. Спустя семь минут Лионель Месси восстановил паритет, а уже на 63-й минуте Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперёд. На 69-й минуте Месси укрепил преимущество «Барселоны», оформив дубль. «Валенсия» сумела отыграть один мяч на 83-й минуте, когда отметился Карлос Солер. Но полноценно переломить ход игры «летучим мышам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу каталонского клуба.
«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (36) — на 14-м месте. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (76). Второй — «Реал» (74).
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