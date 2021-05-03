Футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства. Видео

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент, на котором запечатлено, как футболисты команды подбрасывают главного тренера Сергея Семака после завоевания чемпионства Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в число которых входит и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице РПЛ.