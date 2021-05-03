Дзюба-Дэдпул кривлялся, Сутормин умывался игристым. «Зенит» отметил чемпионство: фото

2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно оформил чемпионство. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого в сезоне-2017/2018 чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства петербуржцев сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству завоёванных титулов. Сейчас у каждого специалиста по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 3 мая 2021
-
09:00
-
08:33
-
08:00
-
07:22
-
07:00
-
06:40
-
06:18
-
05:22
-
04:53
-
04:38
-
04:15
-
03:45
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:19
-
02:11
-
01:55
-
01:37
-
01:00
-
00:46
-
00:32
-
00:07
- 2 мая 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:49
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:31
-
23:20
-
23:19
-
23:15