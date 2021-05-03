Дзюба-Дэдпул кривлялся, Сутормин умывался игристым. «Зенит» отметил чемпионство: фото

2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно оформил чемпионство. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого в сезоне-2017/2018 чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после досрочного чемпионства петербуржцев сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству завоёванных титулов. Сейчас у каждого специалиста по три чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.