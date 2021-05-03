«Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в ФНЛ или ПФЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб не будет играть в следующем сезоне ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге.
«Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».
Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, — все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и всё-таки какой-никакой, но футбол они показывают. Опять проиграли — не набрали ни одного очка, но всё равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо.
Мой переход в «Кубань»? Осталось два тура, потом подведём итоги. Предложение есть, скорее всего, я уйду», — цитирует Худякова ТАСС.
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