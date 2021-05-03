Наставник «Лиона» о массовой драке в игре с «Монако»: провокация была от игроков соперника

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал массовую драку футболистов в конце матче чемпионата Франции с «Монако» (3:2).

«Я не буду ничего говорить о судействе, единственное, что хочу подчеркнуть, какой интерес для игроков «Лиона» получать красные карточки, когда они выигрывают, и осталось три тура до конца сезона? Это значит, что провокация исходила от игроков «Монако», это ненормально. И вы заметите, что провоцировали не титулованные игроки, а молодые люди. Нужно быть морально сильными, особенно с новичками», — приводит слова Гарсии Lequipe.

Напомним, После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри из «Монако» и Маттиа Де Шильо и Марсело из «Лиона».

«Монако», набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (76). Второй — «ПСЖ» (75).