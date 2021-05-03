Нико Ковач высказался о массовой драке футболистов после матча «Монако» — «Лион»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о массовой драке футболистов после матча с «Лионом» (2:3).
«Я не всё видел, но после финального свистка видел дискуссии с футболистами из «Лиона», и не скажу, что мы начали. Я не буду вдаваться в подробности. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что стартовали не мои игроки», — приводит слова Ковача Lequipe.
Напомним, После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри из «Монако» и Маттиа Де Шильо и Марсело из «Лиона».
«Монако», набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (76). Второй — «ПСЖ» (75).
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