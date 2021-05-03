Яркий хет-трик Гарета Бэйла в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд»
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0. В составе победителей хет-трик оформил Гарет Бэйл и ещё один гол в свой актив записал Сон Хын Мин.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд».
«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед», в свою очередь, набрав 17 очков, находится на последнем, 20-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэму» предстоит провести матч с «Лидс Юнайтед», а «Шеффилд» встретится с «Кристал Пэлас». Оба матча пройдут 8 мая.
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