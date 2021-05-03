Артём Дзюба опубликовал пост после чемпионства «Зенита» в РПЛ
Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост после чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.
«Мы – чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал», — написал нападающий в своём «Инстаграме».
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
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Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.
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