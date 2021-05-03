Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча «Барселоны» с мадридским «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Жерер Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Мы готовимся к матчу с «Атлетико» Мадрид » и единственная цель — победить. Всё в наших руках. Мы должны победить, другого выхода нет», — приводит слова Пике Goal.

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» состоится 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – 17:15 мск.

За четыре тура до конца сезона «Атлетико» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 76 очков. «Барселона», в свою очередь, набрав 74 очка, располагается на третьем месте. На втором месте находится «Реал», который набрал 75 очков.