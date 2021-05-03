Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча «Барселоны» с мадридским «Атлетико»
Защитник «Барселоны» Жерер Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании.
«Мы готовимся к матчу с «Атлетико» Мадрид » и единственная цель — победить. Всё в наших руках. Мы должны победить, другого выхода нет», — приводит слова Пике Goal.
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» состоится 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – 17:15 мск.
За четыре тура до конца сезона «Атлетико» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 76 очков. «Барселона», в свою очередь, набрав 74 очка, располагается на третьем месте. На втором месте находится «Реал», который набрал 75 очков.
Штрафные для Месси проще, чем пенальти? Лидер «Барселоны» забил шикарный гол
Каталонцы всё ещё в чемпионской гонке.
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
05:22
-
04:53
-
04:38
-
04:15
-
03:45
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:19
-
02:11
-
01:55
-
01:37
-
01:00
-
00:46
-
00:32
-
00:07
- 2 мая 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:49
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:31
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:51Газизов: «Зенит» — заслуженный чемпион Эксклюзив
-
22:50
-
22:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам