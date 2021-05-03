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Руководство «Оренбурга» пообещало РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

Руководство «Оренбурга» пообещало РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Руководство «Оренбурга» пообещало закончить реконструкцию домашнего стадиона команды к июню 2022-го года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС.

«Проект скоро будет готов, к июню следующего года вместимость стадиона будет увеличена», – добавил собеседник «Чемпионата».

При этом в вопросах лицензирования клуба будут учитываться все вопросы, в том числе и позиция РПЛ.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина добивается того, чтобы «Оренбург» прошёл лицензирование РПЛ. У клуба есть проблемы с вместимостью стадиона: сейчас трибуны рассчитаны лишь на 7500 зрителей, по регламенту они должны вмещать десять тысяч человек.

После 40 туров ФНЛ «Оренбург» с 88 очками располагается на втором месте в турнирной таблице.

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