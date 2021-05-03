Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» за два дня до игры с «Ман Сити»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не принимал участия в тренировке команды в это воскресенье, 2 мая. Об этом сообщает L’Equipe. Французский футболист ранее пропустил игру с «Лансом» из-за травмы голени.
Во вторник, 4 мая, парижанам на выезде предстоит провести ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Участие Мбаппе в игре остаётся под вопросом.
Первая полуфинальная встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой английского клуба со счётом 2:1. В составе «горожан» голы забили Кевин Де Брёйне и Рияд Марез. У хозяев единственный мяч на счету Маркиньоса.
При этом Мбаппе впервые не нанёс ни одного удара в матче Лиги чемпионов, француз провёл на поле все 90 минут.
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