Бастони подпишет с «Интером» новый трёхлетний контракт

Защитник «Интера» Алессандро Бастони подпишет новый контракт со своим клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, контракт с 22-летним итальянским игроком будет рассчитан до лета 2024 года, а зарплата футболиста составит € 2,8 млн в год.
В нынешнем сезоне Бастони провёл 38 матчей за «Интер», в которых сделал четыре голевые передачи.
Ранее «Интер» досрочно обеспечил себе чемпионство в Серии А. «Нерадзурри» прервали гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора». завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером».
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