«Как чудесно». Вендел опубликовал фото с чемпионским кубком

Полузащитник «Зенита» Вендел в своём аккаунте в «Твиттере» опубликовал фото с чемпионским кубком.
«Как чудесно», – написал бразилец, добавив хэштег «чемпионы» и эмодзи кубка и медали за первое место.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и 2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча с «Локомотивом». Он перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав её. Вместо Вендела на поле вышел Себастьян Дриусси.
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