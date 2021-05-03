«Зенит» громит «Локо» и становится чемпионом, «Интер» берёт скудетто. Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» и досрочно обеспечил себе первое место в РПЛ, а миланский «Интер» прервал гегемонию «Ювентуса» и стал чемпионом Италии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
2. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021.
3. Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула. Фото.
4. «Коламбус» официально объявил о контракте с Егором Чинаховым.
5. Яна Лебедева завоевала золото чемпионата Европы в прыжках на батуте.
6. Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча.
7. «Ливерпуль» выступил с заявлением относительно отмены матча с «МЮ».
8. Женская сборная России по кёрлингу обыграла Эстонию, одержав пятую победу кряду на ЧМ-2021.
9. «Лейкерс» второй раз подряд проиграли аутсайдеру после возвращения Леброна Джеймса.
10. «Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в ФНЛ или ПФЛ.
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