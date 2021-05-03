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Драматичная развязка и драка с четырьмя удалениями. Видеообзор матча «Монако» — «Лион»

Драматичная развязка и драка с четырьмя удалениями. Видеообзор матча «Монако» — «Лион»
Футбол / Франция 0
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«Монако» проиграл «Лиону» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла накануне, 2 мая, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась со счётом 2:3.

Счёт на 25-й минуте открыл нападающий хозяев Кевин Фолланд. На 57-й минуте восстановил равновесие форвард гостей Мемфис Депай. На 70-й минуте с поля был удалён полузащитник «Лиона» Максанс Какере. Следующий гол состоялся на 77-й минуте, его забил защитник гостей Марсело. Меньше чем через 10 минут счёт с пенальти сравнял нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер. Решающий мяч в ворота «Монако» за минуту до окончания основного времени забил форвард «Лиона» Райан Шерки.

После финального свистка произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По итогам инцидента красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона».

Видеообзор матча «Монако» — «Лион»:

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