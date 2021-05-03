Паулу Фонсека прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Сампдорией»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 34-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:2).
«Это тяжёлый момент, но я считаю, что после поражения в Манчестере мы сумели хорошо провести первую половину встречи. Игроки очень старались, но под конец первого тайма пропустили тот гол, который становится для „Ромы“ уже чем-то вроде привычки. У нас не было сил среагировать после перерыва, но это был хороший первый тайм. Поражение в Манчестере наложило на „Рому“ определённый отпечаток, и это непросто пережить», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.
«Рома» в 34 матчах набрала 55 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (45) — на 9-м месте. Ранее досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (82).
- 3 мая 2021
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