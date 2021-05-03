«Дзюбиньо». Виллаш-Боаш оценил выход Дзюбы в костюме Дэдпула на награждение «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на выход нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы в костюме Дэдпула на церемонию награждения. Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
«Дзюбиньо», — написал Виллаш-Боаш под постом Дзюбы в «Инстаграме» и сопроводил комментарий эмодзи со стрелкой вверх и надписью «Топ».
Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
- 3 мая 2021
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