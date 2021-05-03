«Дзюбиньо». Виллаш-Боаш оценил выход Дзюбы в костюме Дэдпула на награждение «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на выход нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы в костюме Дэдпула на церемонию награждения. Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

«Дзюбиньо», — написал Виллаш-Боаш под постом Дзюбы в «Инстаграме» и сопроводил комментарий эмодзи со стрелкой вверх и надписью «Топ».

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.



Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.