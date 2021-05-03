Дэвид Мойес — о слухах про интерес «Вест Хэма» к Абрахаму: у нас нет таких денег

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал информацию о том, что «молотобойцы» проявляют интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму и готовы предложить за него около $ 55 млн.

«Такая сумма точно исключает нас из числа претендентов. Это исключено. Если цена действительно такова, а об этом и говорят, то мы не будем участвовать в переговорах. У нас нет таких денег. У нас нет таких средств на форварда. Нет. Не думаю, что мы потратим столько на одного игрока. Я бы очень удивился, если бы это произошло», — приводит слова Мойеса Goal.

Абрахам с приходом на пост главного тренера «Челси» Томаса Тухеля стал реже появляться на поле, чем это было при Фрэнке Лэмпарде. В нынешнем сезоне АПЛ Тэмми Абрахам провёл 22 матча, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов нападающий в 5 матчах набрал 2 очка по системе «гол+пас» (1+1).

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