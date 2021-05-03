Шахматист Томашевский: под ногами «Арсенала» земля горит, но надеюсь на победу «Спартака»

Двукратный чемпион России по шахматам, болельщик «Спартака» Евгений Томашевский поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых с тульским «Арсеналом».
«Спартак» уже знает результат игры в Питере. Но ещё важнее, что в Туле знают, что «Ротор» выиграл у «Ахмата». Теперь из-за победы «Ротора» у тульской команды будет земля гореть под ногами. За счёт запредельного настроя и нестабильной игры «Спартака» «Арсенал» может выиграть. Спартаковская защита допускает очень много вольностей у своих ворот.
Но всё-таки я надеюсь, что «Спартак» выиграет. В еврокубки футболистам попасть хочется, а после поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге всё в руках «Спартака» — второе место теперь обретает реальность», — цитирует Томашевского «Советский спорт».
Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак» пройдёт сегодня, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
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