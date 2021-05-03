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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником из чемпионата Франции

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником из чемпионата Франции
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» может усилить линию обороны в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Voix du Nord, «красные дьяволы» заинтересовались защитником «Ланса» Факундо Мединой. Манкунианцы хотят приобрести 21-летнего аргентинского футболиста, чью стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 10 млн. Условия потенциальной сделки не уточняются.

Медина начинал карьеру на родине, где в том числе выступал за вторую команду «Ривер Плейта», а в «Ланс» перешёл прошлым летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и 1 автогол, а также получил 10 жёлтых карточек. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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