«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником из чемпионата Франции

«Манчестер Юнайтед» может усилить линию обороны в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Voix du Nord, «красные дьяволы» заинтересовались защитником «Ланса» Факундо Мединой. Манкунианцы хотят приобрести 21-летнего аргентинского футболиста, чью стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 10 млн. Условия потенциальной сделки не уточняются.



Медина начинал карьеру на родине, где в том числе выступал за вторую команду «Ривер Плейта», а в «Ланс» перешёл прошлым летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и 1 автогол, а также получил 10 жёлтых карточек. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «МЮ» с «Лидс Юнайтед»: