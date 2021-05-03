«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 3 мая, состоится матч «Арсенал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».
«Арсенал», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке.
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