Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 3 мая, состоится матч «Арсенал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».

«Арсенал», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке.

Турнирная таблица РПЛ
«Зенит» порадовал «Спартак». Лига чемпионов стала ближе к красно-белым
На второе место в РПЛ — шесть кандидатов! Изучаем расклады.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021