Усман Дембеле назвал любимого тренера

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился воспоминаниями о времени, проведённом в дортмундской «Боруссии».



«Когда я перешёл в дортмундскую „Боруссию“, дела пошли отлично. Звезда команды Пьер-Эмерик Обамеянг принял меня очень хорошо. Он нравился мне больше всех среди игроков. А Томас Тухель стал моим любимым тренером. Под руководством Тухеля сначала я больше играл на правом фланге, а затем меня переместили в центр, на позицию 10-ки. Было бы трудно покинуть „Борусиию“, если бы Тухель остался там», — приводит слова Дембеле BeIN Sports.



Напомним, Дембеле выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Барселону». Тухель, ныне возглавляющий «Челси», руководил немецкой командой с 2015 по 2017 год. Обамеянг, выступающий за «Арсенал», покинул стан «шмелей» в 2018 году, отыграв в клубе шесть лет.

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