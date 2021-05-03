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РПЛ и РФС проведут проверку после жалобы «Локомотива» на «Зенит»

РПЛ и РФС проведут проверку после жалобы «Локомотива» на «Зенит»
Футбол / РПЛ 0
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Российская Премьер-Лига отреагировала на заявление «Локомотива», сделанное после матча 28-го тура чемпионата с «Зенитом» (1:6), который состоялся накануне, 2 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«РПЛ совместно с РФС проведёт проверку по факту заявления ФК «Локомотив» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, железнодорожники после игры, ставшей для сине-бело-голубых чемпионской, сообщили о многочисленных жалобах со стороны своих болельщиков. В заявлении говорится, что фанатам красно-зелёных выделили меньше билетов, чем предусмотрено регламентом, а после игры их принудительно посадили в автобусы и увезли со стадиона.

Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»:

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