Пьер-Эмерик Обамеянг — о матче с «Ньюкаслом»: в последние пять минут я умирал

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг оценил свою игру в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Форвард отметился голом и результативной передачей. Обамеянг впервые с 3 апреля вышел на поле в стартовом составе.
«В последние пять минут я немного умирал. Но, если честно, на протяжении всей встречи я хорошо себя чувствовал. Я очень этому рад. Должен сказать, что наши врачи проделали невероятную работу со мной. Они отвезли меня в больницу и во многом помогли. Я им очень благодарен», — цитирует Обамеянга Goal.
Ранее стало известно, что Пьер-Эмерик заразился малярией во время выступлений в сборной Габона.
«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.
Видео гола Пьер-Эмерика Обамеянга
- 3 мая 2021
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