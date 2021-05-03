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«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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В «Спартаке» объяснили включение Салиховой и Алекперова в совет директоров

В «Спартаке» объяснили включение Салиховой и Алекперова в совет директоров
Футбол / РПЛ 0
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов объяснил включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров московского клуба. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

«Включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров „Спартака“ — это решение акционеров клуба. Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на вторую строчку.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака»
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