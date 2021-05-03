«Температура ниже 38 не падает 4-й день». Владимир Стогниенко заразился коронавирусом

Журналист и комментатор Владимир Стогниенко сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он писал, что болеет ангиной.



«Со второго теста ангина оказалась полноценным ковидом. Стащил у жены духи — понюхать. Вообще ничего не чувствую. Температура ниже 38 не падает четвёртый день. Продолжаю наблюдения», — написал Стогниенко в своём «твиттере».



Ранее коронавирусом заразился коллега Стогниенко, известный блогер Василий Уткин. По его словам, вирус он переносит практически бессимптомно.



Стогниенко комментирует матчи с начала 2000-х годов. Известен по работе на телеканалах «НТВ-Плюс», «7ТВ», «Спорт» (впоследствии — «Россия-2»), «Матч ТВ» и Eurosport. В настоящее время занимает должность шеф-редактора платформы «Okko Спорт».