Гарет Бэйл оценил изменения в игре «Тоттенхэма» после ухода Жозе Моуринью

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, оценил изменения в игре команды после увольнения Жозе Моуринью. Временным главным тренером лондонской команды стал Райан Мэйсон. Вчера, 2 апреля, Бэйл оформил хет-трик в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (4:0).
«Мы стали играть в более атакующий футбол. Мы стали действовать ближе к воротам соперника, это даёт возможность больше забивать. Мы играем в настоящий футбол „Тоттенхэма“.
Что касается меня, то я отлично себя чувствую. Как я говорил раньше, мне просто нужно провести несколько матчей. Я доволен, а когда я доволен, то играю хорошо. Это была прекрасная игра со стартового свистка. Мы здорово прессинговали, владели мячом и показывали хороший футбол. Всегда приятно делать хет-трик», — цитирует Бэйла Sky Sports.
Хет-трик Гарета Бэйла в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»
- 3 мая 2021
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