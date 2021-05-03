Гарет Бэйл оценил изменения в игре «Тоттенхэма» после ухода Жозе Моуринью

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, оценил изменения в игре команды после увольнения Жозе Моуринью. Временным главным тренером лондонской команды стал Райан Мэйсон. Вчера, 2 апреля, Бэйл оформил хет-трик в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (4:0).

«Мы стали играть в более атакующий футбол. Мы стали действовать ближе к воротам соперника, это даёт возможность больше забивать. Мы играем в настоящий футбол „Тоттенхэма“.

Что касается меня, то я отлично себя чувствую. Как я говорил раньше, мне просто нужно провести несколько матчей. Я доволен, а когда я доволен, то играю хорошо. Это была прекрасная игра со стартового свистка. Мы здорово прессинговали, владели мячом и показывали хороший футбол. Всегда приятно делать хет-трик», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Хет-трик Гарета Бэйла в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»