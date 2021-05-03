Флоренци: игроки «ПСЖ» выйдут на матч с «Манчестер Сити» с желанием войти в историю

Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци рассказал о настрое команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«Если „ПСЖ“ будет играть как в первом тайме матча в Париже, мы сможем одолеть „Манчестер Сити“. Конечно, такой уровень игры нужно будет сохранять на протяжении 90 минут. Это будет нелегко. Но, на мой взгляд, мы способны добиваться таких результатов. Мы будем самоотверженны, потому что нам нечего терять.



В таком противостоянии не чувствуешь усталости. Дело в том, что у тебя есть мотивация, есть команда, город и болельщики, которые надеются на положительный исход. Мы должны верить в себя и избавиться от негативных мыслей. Если начинать думать о такой серьёзной задаче за 3-4 дня, можно подойти к игре измученным. Мы выйдем на поле с открытым сердцем, с гордостью и огромным желанием преуспеть, чтобы войти в историю», — приводит слова Флоренци пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Манчестер Сити», прошедшая в Париже (Франция), завершилась победой английского клуба со счётом 2:1. Ответный матч состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).