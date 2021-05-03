Наумов: «Зениту» пора перестать довольствоваться РПЛ. Сколько можно терпеть их позор в ЛЧ?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов. Накануне, 2 мая, сине-бело-голубые вновь стали чемпионами России.
«Вот здесь у меня есть вопросы к «Зениту», к тренерскому штабу. Им надо перестать довольствоваться результатом в чемпионате России. Уже надо стараться что-то доказывать в Европе. Мы все понимаем, что «Зенит» — флагман российского футбола, мы знаем, что это лучший клуб России. Но мы хотим, чтобы они стали конкурентоспособными и на европейской арене. Этого, к сожалению, не происходит. То, как они сыграли в прошлом году в Лиге чемпионов, — просто катастрофа.
Я думаю, что сейчас руководству «Зенита» и «Газпрома» надо подумать, как усилить команду, как сделать так, чтобы мы не опозорились в следующем розыгрыше. Это будет непозволительно для «Зенита». Сколько мы можем это терпеть? «Зенит» должен ставить себе задачи хотя бы выйти из группового этапа Лиги чемпионов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 3 мая 2021
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