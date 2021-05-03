Наумов: стадион «Зенита» — чудо какое-то. Думаю, ни в Европе, ни в мире равных ему нет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об очередном чемпионстве «Зенита», а также высоко отозвался о домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена».
«Зенит» абсолютно точно заслуженно победил в чемпионате. Сегодня нельзя назвать команду, которая заслужила это чемпионство, кроме «Зенита». Никто не может составить конкуренцию команде из Санкт-Петербурга. «Зенит» показал свой класс на длительном этапе. Можно выиграть один матч, можно два, но когда ты на протяжении времени показываешь игру, то это говорит о классе команды.
Секрет «Зенита» заключается в стабильности клуба. У них есть нормальное финансирование, поставлена работа с резервами, с трансферами. Один клуб может выиграть чемпионат, а в следующем сезоне провалить всё. А у «Зенита» есть хорошая база, школа работает. Самое главное — стабильное финансирование, есть спонсор, который обеспечивает «Зенит». Всё это говорит о том, что инфраструктура хорошо развита, такой стадион построили. Я был на матче — это не стадион, а чудо какое-то. Думаю, что ни в Европе, ни в мире нет равных этому стадиону. Вот отсюда такие результаты. Всё заслуженно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 3 мая 2021
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