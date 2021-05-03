Деян Ловрен поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона. Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.



«Доброе утро, чемпионы! Вот зачем я пришёл в „Зенит“. Мой второй трофей в первом сезоне. Поздравляю команду, тренерский штаб и всех сотрудников клуба. Дорогие болельщики, спасибо за вашу поддержку на протяжении всего сезона. Вы совершали длительные поездки ради команды, поддерживали нас в холода, и это показывает, насколько вы преданы нам. Спасибо», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Ловрен завоевал чемпионство страны со своим третьим клубом