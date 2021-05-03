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Ответный матч «Челси» — «Реал» в Лиге чемпионов обслужат итальянские судьи

Ответный матч «Челси» — «Реал» в Лиге чемпионов обслужат итальянские судьи
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стали известны судьи, которым предстоит работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Челси» и мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу обслужит бригада итальянских арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Отвечать за VAR будет Массимилиано Иррати, которому поможет Марко Гуида. Четвёртый судья — Давиде Масса.

Матч «Челси» — «Реал» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Вторую путёвку в финал разыграют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала отличился полузащитник синих Кристиан Пулишич, а затем точно пробил нападающий «сливочных» Карим Бензема.

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
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