Андрей Шевченко: стать тренером «Милана» — моя мечта
Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем хотел бы возглавить миланскую команду.
«Думаю, дальше „Милан“ будет достигать большего. Команда растёт и совершенствуется. Надеюсь, „Милан“ выйдет в Лиге чемпионов. Стать тренером „Милана“ — моя мечта, но посмотрим, как всё сложится. Это было бы прекрасно», — приводит слова Шевченко Rai Sport.
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Милан» в 34 матчах набрал 69 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Шевченко: живу в Лондоне, жена — американка, но в душе остаюсь украинцем
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